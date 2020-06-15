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Звездный гость

Эминем перечислил рэперов, которых считает лучшими

Получился список из 17 артистов.

Эминем перечислил рэперов, которых считает лучшими
Эминем назвал свой список лучших рэперов. Фото: globallookpress.com

На днях YouTube-блогер No Life Shaq опросил 30 известных западных рэперов, кого из своей братии они считают величайшими исполнителями. В выпуске поучаствовал и знаменитый Эминем, правда, он замялся и не смог сразу назвать список тех, кем восхищается. Позже он написал в Twitter, кого считает лучшими рэперами.

В двух постах звезда перечислил уважаемых им коллег, отметив, что не расставлял их в порядке значимости: Lil Wayne, 2pac, Royce da 5’9″, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G, Crooked I, LL Cool J, Nas, Joyner Lucas, Kendrick Lamar, J. Cole, Andre 3000, Rakim, Big Daddy Kane.

Как отмечает музыкальное издание The Flow, в этом списке нет никого моложе 30 лет, то есть молодые мастера речитатива у Эминема не в чести. А из «старичков» 47-летний артист не назвал Канье Уэста, Трэвиса Скотта и Drake. И, похоже, что представителе «южного звука», доминировавшего в западном хип-хопе в последнем десятилетии, он тоже не котирует.

Добавим, Эминем считается одним из величайших исполнителей не только в рэпе, но и вообще в музыке. У него 15 премий «Грэмми» и даже есть «Оскар» за лучшую песню к фильму.

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