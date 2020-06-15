Бейонсе требует наказать полицейских, убивших чернокожую девушку

По словам певицы, никто из виновных в случившемся даже не был уволен.

Всемирно известная певица Бейонсе внезапно решила потребовать расследовать гибель чернокожей девушки Бреонны Тейлор, которая была убита полицейскими весной этого года. Звезда направила письмо в адрес прокурора штата Кентукки, сообщает издание CNN. По словам певицы, полицейским, которые убили девушку, нужно предъявить обвинение в преступлении. Как объясняет Бейонсе, с момента гибели Тейлор прошло уже много недель, но убийцы все еще не понесли наказание, более того все они продолжают работать в полиции.

Напомним, Бреонна Тейлор была убита при странных обстоятельствах, сотрудники полиции проникли в дом девушки и выстрелили в нее восемь раз. Вся эта жуткая ситуация произошла во время операции по задержанию наркоторговцев, которые промышляли в соседнем доме.

Напомним, в данный момент в США и некоторых других странах Европы проходят массовые акции протеста, вызванные убийством чернокожего Джорджа Флойда в конце мая.