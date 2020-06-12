«Знакомьтесь — это Manchzz»: Фадеев представил публике свой новый музыкальный проект

Недели не прошло с момента, как Максим Фадеев, известный продюсер, композитор и певец, представил фанатам нового артиста лейбла MALFA, как снова удивил. На этот раз музыкант представил певицу Manchzz. На своей странице в Instagram Фадеев разместил трейлер песни Party в исполнении эффектной блондинки и написал:

«Знакомьтесь — это Manchzz. Эта девушка — талантливая, с чувством юмора и тузами в рукавах. А сейчас мы стартуем, мы готовы покорять, готовы удивлять, мы начали нашу party! И мы будем звучать», — уверен Фадеев.

Среди комментаторов нашлись недовольные. Они заверили, что песня не зацепила и не будет популярной. Но нашлись противоположные мнения. Впрочем, как и всегда.

«Это лучшее , что у вас было», «Какая прекрасная девушка!! Безумно крутой трек!! Больше музыки» «Классный трек!», «Песня так себе», — пишут люди.

Многие напомнили Фадееву про группу Serebro. И стали просить возродить знаменитый герлз-бэнд. Сам продюсер, комментируя закрытие этого проекта, как-то заявил, что девушек сильно разбаловал в свое время, поэтому они восстали против него.