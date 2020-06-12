Летнего музыкального праздника не будет: фестиваль «Нашествие» отменили

Плохие новости для любителей музыки, в этом году фестиваль «Нашествие» не состоится. Причина вполне очевидная — пандемия коронавируса. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о своем решении в прямом эфире телеканала «Россия 24»

Власти Тверской области приняли решение об отмене фестиваля «Нашествие» в этом году из-за угрозы коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире Тверского вещания телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс». Хотя по всему миру и в России в частности эпидемия сходит на нет, предписания Роспотребнадзара тем не менее довольно строгие. Как отметил Руденя, он верит, что люди отнесутся с пониманием к подобному решению.

Фестиваль «Нашествие» проходит три дня, но может принести проблем на несколько месяцев, так как огромное скопление людей увеличивает риск заражения коронавирусом.

Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года, ежегодно привлекая более 100 тысяч зрителей со всех концов страны. В этом году на мероприятии должны были выступить 70 коллективов.