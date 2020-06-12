Музыканты из команды Наргиз на время карантина устроились работать таксистами и курьерами

По словам исполнительницы, никто из них не ждет манны небесной в этот непростой период жизни.

Певица Наргиз заявила, что из-за пандемии коронавируса ее артистам приходится сейчас несладко. При этом никто из них не впадает в панику и не ждет манны небесной и помощи государства.

«Кто устроился на время таксистом, кто волонтером, кто курьером. Кто-то проводит платные мастер-классы онлайн. Не бедствуют, в общем». Наргиз

При этом исполнительница добавила, что сама без дела не сидит. После ухода к продюсеру Виктору Дробышу у нее очень много эфиров и разных проектов на телевидении и в Сети. Сейчас она готовится к будущим гастрольным турам и совершенствует новую концертную программу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Наргиз Закирова долгие годы была «под крылом» продюсера Максима Фадеева. Однако в прошлом году случился грандиозный скандал, и она ушла от него. При этом позже в интервью отмечала, что словно находилась в тюрьме, сотрудничая с Фадеевым.