Метал-группа Pain даст онлайн-концерт с технологией 360-градусной съемки

Пока массовые концерты остаются невозможным мероприятием, музыканты продолжают устраивать шоу онлайн. Одно из таких пройдет 12 июня: индастриал-метал группа Pain даст концерт в студии своего фронтмена Петера Тэгтгрена, который также является продюсером проекта Lindemann. В России Pain наиболее известна благодаря своему хиту 2000-х годов Shut your mouth.

Посмотреть трансляцию выступления можно бесплатно на сайте lookport.live. Шоу начнется в пятницу в 20:00 по Москве. Организаторы анонсировали использование 360-градусной съемки и технологий виртуальной реальности, то есть каждый зритель сможет смотреть концерт с любом позиции, даже подойти к музыкантам и встать рядом с ними. Кроме того, можно виртуально пройтись по самой студии, в которой записывались такие коллективы, как Dimmu Borgir, Children of Bodom, Lindemann и другие легенды метал-сцены.

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Добавим, что во время трансляции музыканты будут общаться со зрителями и отвечать на их вопросы.