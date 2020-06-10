Спели про хавчик и Нюшу с Кридом: Джиган и Тимати представили совместный трек

Этой весной в шоу-бизнесе произошло неожиданное событие: Тимати и Джиган помирились после длительного конфликта. Многодетный отец в прошлом году покинул лейбл Black Star, хотя не сотрудничал с ним уже несколько лет, за что Тимати ополчился на него и не переставая цеплял обидными фразами.

После того, как у Дениса Устименко — настоящее имя Джигана — в семье произошел разлад, а сам он дважды угодил в рехаб, Тимати выразил поддержку, а затем и вовсе протянул руку помощи, и теперь музыканты замирили прошлые обиды.

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Возобновив общение, музыканты решили закрепить дружбу и записать новый совместный трек. И накануне представили премьеру песни, которую исполнили вместе с певцом Даней Милохиным. Получилась достаточно креативная и комичная коллаборация, высмеивающая многие факты и события, произошедшие этой весной в жизни не только Устименко, но и самого Тимура Юнусова.

Например, в тексте певцы вспомнили Егора Крида с Нюшей («Я немного Нюша, я скучаю по Егору»), и Ксению Собчак с ее «крабовым бизнесом» (Я поджег руку, чтоб не дать Ксюше краба), и многие другие автобиографические темы.

«О… хавчик доступен для всех, угощайтесь», — презентовал Джиган трек.