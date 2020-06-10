Юлия Савичева ответила на вопрос, разрешено ли ей петь композиции Максима Фадеева

Как отметила исполнительница, никаких проблем в этом вопросе не существует.

Певица Юлия Савичева ответила на вопрос, разрешено ли ей петь песни, написанные для нее много лет назад продюсером Максимом Фадеевым. Как известно, исполнительница несколько лет назад перестала сотрудничать с продюсером, с которым, кстати, они из одного города – Кургана. Именно Фадеев когда-то активно поддерживал Савичеву во время проекта «Фабрика звезд».

«Конечно, у меня есть право на исполнение песен Макса. Вы может услышать их на моих концертах и радиостанциях». Юлия Савичева

Певица также отметила, что не наблюдает огромных волнений среди своих коллег из-за отмены выступлений. Многие отдают себе отчет, что ситуация из-за пандемии сложилась непростая, но никто паниковать не намерен.

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По словам Юлии Савичевой, все музыканты ждут появления вакцины от коронавируса. Она уверена, что рано или поздно пандемия закончится. Сейчас у многих исполнителей появилось больше времени создать новый контент, которым можно будет позже поделиться со своими фанатами, сообщает «МК».