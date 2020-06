«Расовая несправедливость укоренилась»: Тейлор Свифт призвала противостоять жестокости полиции

В минувший вторник, 9 июня, Тейлор Свифт поделилась постом в Twitter, призывающим людей голосовать, чтобы бороться с жестокостью полиции и расизмом, сообщает издание People.

Свифт также призвала людей бороться за доступ к удаленному голосованию на выборах 2020 года, поскольку текущие опасения по поводу коронавируса могут помешать многим избирателям пойти на выборы.

Racial injustice has been ingrained deeply into local and state governments, and changes MUST be made there. In order for policies to change, we need to elect people who will fight against police brutality and racism of any kind. #BlackLivesMatter

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 9, 2020