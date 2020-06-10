«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Расовая несправедливость укоренилась»: Тейлор Свифт призвала противостоять жестокости полиции

Певица выступила против президента США Дональда Трампа.

«Расовая несправедливость укоренилась»: Тейлор Свифт призвала противостоять жестокости полиции
Тейлор Свифт. Фото: globallookpress

В минувший вторник, 9 июня, Тейлор Свифт поделилась постом в Twitter, призывающим людей голосовать, чтобы бороться с жестокостью полиции и расизмом, сообщает издание People.

«Расовая несправедливость глубоко укоренилась в местных и государственных органах власти, и там должны произойти изменения. Для того чтобы политика изменилась, мы должны избрать людей, которые будут бороться с жестокостью полиции и расизмом любого рода», — написала она в своем первом послании.

Свифт также призвала людей бороться за доступ к удаленному голосованию на выборах 2020 года, поскольку текущие опасения по поводу коронавируса могут помешать многим избирателям пойти на выборы.

Напомним, почти две недели назад певица выступила против президента Дональда Трампа, которого она критиковала за угрозу вмешательства военных в продолжающиеся протесты и беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства Джорджа Флойда. Свифт решила, что военные будут стрелять в мародеров.

Тэги

Новости googleновости звёздновости музыкипротесты в СШАТейлор Свифт
Loading...