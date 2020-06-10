«Расовая несправедливость укоренилась»: Тейлор Свифт призвала противостоять жестокости полиции

В минувший вторник, 9 июня, Тейлор Свифт поделилась постом в Twitter, призывающим людей голосовать, чтобы бороться с жестокостью полиции и расизмом, сообщает издание People.

«Расовая несправедливость глубоко укоренилась в местных и государственных органах власти, и там должны произойти изменения. Для того чтобы политика изменилась, мы должны избрать людей, которые будут бороться с жестокостью полиции и расизмом любого рода», — написала она в своем первом послании.

Свифт также призвала людей бороться за доступ к удаленному голосованию на выборах 2020 года, поскольку текущие опасения по поводу коронавируса могут помешать многим избирателям пойти на выборы.

Racial injustice has been ingrained deeply into local and state governments, and changes MUST be made there. In order for policies to change, we need to elect people who will fight against police brutality and racism of any kind. #BlackLivesMatter — Taylor Swift (@taylorswift13) June 9, 2020

Напомним, почти две недели назад певица выступила против президента Дональда Трампа, которого она критиковала за угрозу вмешательства военных в продолжающиеся протесты и беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства Джорджа Флойда. Свифт решила, что военные будут стрелять в мародеров.