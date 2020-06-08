Галкин поздравил Пугачеву с триумфальной песней

Прошло 45 лет с того момента, как мир услышал ее «Арлекино».

Максим Галкин в личном блоге поздравил свою супругу с 45-летием ее триумфального дебюта с песней «Арлекино». Именно эта композиция стала визитной карточкой Аллы Пугачевой.

Напомним, 5 июня 1975 года певица выступила на международном конкурсе в Болгарии «Золотой Орфей». Публика пришла в восторг от работы звезды на сцене и вызвала артистку на «бис», умоляя вновь исполнить ее «Арлекино». В итоге жюри фестиваля единогласно решило присудить ей гран-при.

Малоизвестная на тот момент артистка неожиданно стала кумиром миллионов и самой любимой певицей СССР. В июле этого же года Алла Пугачева выпускает сольную пластинку под названием «Арлекино» тиражом в 14 миллионов экземпляров.