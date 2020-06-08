«В разгар глобального кризиса»: Бейонсе поздравила выпускников 2020 года с окончанием учебы

Бейонсе сделала сильное заявление о движении Black Lives Matter и сексизме в музыкальной индустрии во время виртуального выпуска Dear Class of 2020 в минувшую субботу, 6 июня. Само мероприятие было посвящено выпускникам, которые не могут нормально отпраздновать свои последние дни в учебных заведениях из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание Variety.

Певица начала с поздравления старшеклассников, которые стойко пережили беспрецедентное время в стране.

«Поздравляю выпускников 2020 года, вы живете в разгар глобального кризиса, расовой пандемии и всемирного выражения возмущения бессмысленным убийством еще одного безоружного черного человека. И вы все равно справились, я вами горжусь!» — заявила певица.

Звезда также коснулась сексизма, который все еще распространен в музыкальной индустрии, и того, как она прошла свой собственный путь к успеху. Хотя этот процесс был «ужасающим», но создание собственного бренда стало главным поворотным моментом в ее жизни.