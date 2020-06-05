Лиза Арзамасова снялась в клипе Родиона Газманова с рейтингом 18+

5 июня певец Родион Газманов выпустил клип на песню «Удаленка». Несмотря на то что музыкальный ролик снимался в условиях самоизоляции, он имеет возрастной рейтинг 18+. Сама песня повествует от любви парня и девушки, которых разделил карантин, и теперь они могут видеться только с помощью видеочата. Но Родион добавил в видео несколько довольно взрослых моментов.

Главной героиней клипа стала давняя подруга певца — 25-летняя актриса Лиза Арзамасова. Некоторое время в прессе муссировались слухи о возможном романе между ними. Сейчас же звезда «Папиных дочек» сыграла романтический интерес Газманова: ту самую девушку, с которой у него «любовь на удаленке». Вот только Родион, по сюжету ролика, в самоизоляции совершенно не скучает: у него дома вечеринка, друзья, алкоголь и обнаженные девицы. Все видео певец забавно пытается скрыть перед возлюбленной свое нравственное падение, а в финале зрителей ждет ироничный сюрприз от Стаса Костюшкина.

Стоит отметить, что, несмотря на режим самоизоляции, Газманов-младший собрал дома приличную тусовку из своих музыкантов и соблазнительных моделей. Но шалить, не обращая внимания на чужое мнение, 38-летнему певцу далеко не впервой.