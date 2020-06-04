Видеоролик «Очень плохая музыка» появился в YouTube в широком разрешении

Настоящее событие в мире интернет-мемов: ролик «Очень плохая музыка», в котором нетрезвый посетитель клуба рассказывает тележурналистке о своих музыкальных вкусах, был обработан на компьютере и выложен в YouTube в лучшем качестве.

«Заморочился» с видео пользователь Сети под ником veskercon. Он является фанатом интернет-мемов и сам активно их создает. Мужчина рассказал подписчикам, что с помощью технологии нейросети придал старому ролику разрешение в 8000 пикселей по горизонтали и частоту в 60 кадров в секунду. Теперь легендарным мемом можно наслаждаться в высоком качестве.

Напомним, по информации из Сети, данный сюжет был снят в марте 2008 года в одном из ночных клубов Великого Новгорода. Журналистка местного канала «Триада» опрашивала отдыхающих, как им вечеринка, как вдруг один из них, явно нетрезвый, стал от души критиковать заведение и играющую в нем музыку. В это время на танцполе звучала композиция Joonas Hahmo — Sound Of Sunday. В финале ролика корреспондент спросила у «эксперта», какое музыкальное направление у того трека, что сейчас играет.

«Направление? Какое направление?!» — не понял молодой человек.

И после этого интервью прекратилось, потому что в тот момент танцор, очевидно, «распробовал» звучащую музыку и с полными счастья глазами ринулся в пляс.

Кстати, в YouTube-канале того же блогера можно найти и другие известные вирусные видео в улучшенном качестве.