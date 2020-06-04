«О любовных переживаниях»: Алена Кравец положила личный секрет на музыку

Модель и певица Алена Кравец презентовала поклонникам свою новую песню. Композиция называется SeKRet и, как и другие треки артистки, она получилась автобиографичной.

«Я пою о собственных любовных переживаниях, драмах, встречах и расставаниях. Но при этом, очень надеюсь, слушатели без труда узнают в песнях и свои очень личные истории», — рассказала 35-летняя красавица порталу Teleprogramma.pro.

Алена подчеркнула, что у нее нечасто случаются музыкальные релизы, поэтому каждый из них является для нее драгоценным. Она даже сравнила свои песни с детьми — настолько певица к ним привязана.

Добавим, что поклонники Кравец могли услышать ее SeKRet и раньше, но из-за коронавируса презентацию сингла пришлось отложить. Теперь же новая композиция доступна на всех музыкальных площадках.