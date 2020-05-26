Очень личное: Лобода показала кадры рождения дочери Тильды в новом клипе на трек «Мой»

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц на российской эстраде, а также одной из самых закрытых. Девушка утверждает, что ее сердце занято, но имя избранника не говорит. Каждый раз ей удавалось скрывать свою беременность до последнего. Теперь у артистки подрастают дочери Евангелина и Тильда. Имя отца младшей девочки остается тайной до сих пор. На карантине звезда не только успела отпраздновать дни рождения наследниц, но и снять клип.

25 мая Лобода опубликовала в Сети домашнее видео. Ее музыкальный ролик на новый трек «Мой» был создан из архивных видео. На кадрах певицу можно увидеть во время гастролей, а также дома во время общения с Евангелиной. Зрителей артистка погрузила в свою личную жизнь. Она показала, как общалась с Аллой Пугачевой и даже редкие кадры из клиники в США, где на свет появилась ее младшая дочка. Во время беременности артистка постоянно гладила свой живот.

По сюжету, Светлана будто поделилась сокровенным не только со «своим» незнакомцем, который наблюдает за ней на экране телевизора, но и со всеми зрителями.

«Мы создали для вас легкое и очень эмоциональное видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго. И уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом — это все, что нам необходимо!» — поделилась Лобода.

Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие также считают, что песня девушки автобиографична. «Без пафоса и наигранности», «Как мне нравится», «Очень нежно и уютно», «Очень трогательно», стали обсуждать видео пользователи Сети.