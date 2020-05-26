Группа «МЭD DОГ» даст концерт на радио «Комсомольская правда»

Трансляцию можно будет послушать и посмотреть вечером в среду, 27 мая.

27 мая в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящая музыка» состоится онлайн-концерт рок-группы «МЭD DОГ». Начало в 20:00. Выступление музыкантов можно будет не только послушать на волне, но и посмотреть по видеотрансляции в соцсетях станции.

Напомним, коллектив был создан в 1995 году барабанщиком Дмитрием Снэйком Хакимовым, известным по группам «НАИВ» и The Matrixx Глеба Самойлова. За 25 лет «МЭD DОГ» пережили множество взлетов и падений. Они то попадали на верхние строчки чартов радиостанций, то уходили в тень.

Музыканты первыми в стране отважились на совместную работу с рэпером и записали популярный трек «Слезы» вместе с Децлом. Также коллектив имел общую песню с Дмитрием Маликовым и выпускал яркий кавер на хит группы «Альянс» — «На заре».

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За прошедшие годы состав музыкантов «МЭD DОГ» менялся несколько раз. Но на онлайн-концерт соберется самый «классический» набор участников. Кстати, во время эфирного выступления поклонники группы смогут финансово поддержать своих кумиров.