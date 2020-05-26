«Как бы высоко ты ни летал, тебе нужна любовь»: Лобода выпустила новый клип

Во вторник, 26 мая, в Сети появился новый клип Светланы Лободы на песню «Мой». В отличие от релиза «Новый Рим», в этот раз певица не стала шокировать поклонников эпатажными образами, а наполнила видео роликами, снятыми на своих концертах и дома. Фанаты 37-летней артистки могут увидеть сцены, где она нежится в постели, обнимается с дочерью и развлекается на пляже. В конце появляется множество кадров с беременной Светланой.

Лейтмотив песни и клипа — любовь, которую поп-звезда хранит сквозь года и расстояния. Она на пике популярности, но все равно надеется, что когда-нибудь воссоединится со своим давнишним возлюбленным. Лирический герой видео — загадочный мужчина, который смотрит записи Лободы по телевизору в темной комнате. В какой-то момент становится понятно, что он особо неравнодушен ко второй дочери певицы — Тильде.

«Тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста — как бы высоко ты ни летал, тебе нужна любовь», — говорится в тесте под новым клипом на YouTube.

Добавим, что Лобода так и не раскрыла публике имя отца своей 2-летней дочери Тильды. В прессе уже довольно долго муссируются слухи, что певица родила ребенка от вокалиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.