Noize MC сыграл новую версию песни «В темноте», с большим количеством стихов Бродского

Рэпер отдал не только дань известному поэту, но и показал, чего стоит как музыкант.

24 мая, в день 80-летия поэта Иосифа Бродского, в Сети прошел музыкальный марафон «Не выходи из комнаты», посвященный творчеству известного литератора. В нем приняли участие Александр Васильев из группы «Сплин», Диана Арбенина, Баста, группа Billy’s Band и другие отечественные музыканты.

Специально для этого мероприятия рэпер Noize MC исполнил эксклюзивный вариант своей песни «В темноте», написанной на стихи Бродского. В новой версии артист добавил больше оригинальных строчек поэта. Запись этого выступления была выложена в YouTube в тот же день.

На видео Noize MC, он же Иван Алексеев, находясь в своей квартире, читает рэп, аккомпанируя себе на двух гитарах и синтезаторе. С помощью музыкального процессора 35-летняя звезда комбинирует звуки, демонстрируя, как современный артист может быть «человеком-оркестром». Одновременно в комнате у рэпера звучит несколько гитарных партий, хотя рук по-прежнему две, и это не видеомонтаж.