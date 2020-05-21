Певица Сиа выпустила новый клип после долгой творческой паузы

21 мая австралийская певица Сиа впервые за долгое время выпустила клип. Это яркое и жизнеутверждающее видео на песню Together, главную роль в котором исполнила юная танцовщица Мэдди Зиглер, уже засветившаяся в музыкальных роликах звезды — Chandelier и Elastic heart. Режиссером выступила сама певица.

Сообщается, что этот трек — первый сингл с грядущего альбома Сии, а клип собран при монтаже ее фильма под названием Music. 44-летняя артистка сняла картину по собственному сценарию и написала для нее десять оригинальных песен. В проекте участвуют актеры Кейт Хадсон («Война невест», «Жених напрокат», сериал «Хор»), Лесли Одом — младший («Убийство в Восточном экспрессе», сериал «Анатомия страсти») и та же Мэдди Циглер. Собственно, весь актерский состав и засветился в клипе. Ролик можно считать тизером будущей картины.

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Напомним, предыдущий клип Сии No New Friends вышел в 2019-м, и это был единственное официальное музыкальное видео певицы в том году. Не сравнить с 2017-м, когда она выпустила семь клипов.