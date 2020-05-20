Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать товарный знак «Кино»

Сын легендарного отечественного рок-музыканта Виктора Цоя — Александр Цой — подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кино». Об этом 20 мая сообщило АГН «Москва». Согласно документации, под регистрируемым товарным знаком можно будет издавать книги, открывать ночные клубы, проводить мастер-классы и концерты, а также производить песни, фильмы и сценарии.

Что именно Цой собирается делать с этим брендом, журналистам узнать не удалось.

Напомним, что 34-летний Александр пошел по стопам отца и тоже стал рок-музыкантом и композитором. Сейчас у него собственный проект под названием «Ронин», в марте группа выпустила короткоиграющий альбом «Опора». В октябре и ноябре 2020 года должны состояться два больших концерта группы «Кино» в Москве и Петербурге. Голос Виктора Цоя прозвучит на них в цифровом варианте — его взяли с оригинальных записей рокера. Сын звезды выступает продюсером этих шоу.