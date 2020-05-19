«Я реально в полном шоке»: поклонники напомнили Рите Дакоте о десятках недописанных песен

В закромах у певицы было множество музыкальных заготовок, о которых она успела забыть.

19 мая певица Рита Дакота была не на шутку удивлена собственным творчеством. Началось с того, что фан-клуб 30-летней артистки выложил в социальную сеть ее видео, записанное в 2013 году. На нем запечатлено, как девушка играет на пианино и поет свою песню, будучи еще вокалисткой малоизвестной панк-группы. Ирония заключалась в том, что звезда не могла вспомнить, что это за композиция.

«Мне написала мама: «Что за песня такая, Рита? Красивенькая. Почему ты ее не сделала?» Я пошла посмотреть, о чем речь, открыта видео и… Не вспомнила трек. По обрывкам текста вбила в поиск телефона и нашла. Я нашла нереально красивую песню в заметках и полностью ее восстановила», — рассказала певица в Instagram, тоже выложив этот ролик.

Неожиданно открыв для себя старый материал, Дакота попросила одну из поклонниц скинуть ей еще подобных видео, и ей в ответ прислали десятки 15-секундных роликов, о которых звезда ничего не помнила. Правда, после проверки в памяти телефона удалось найти эти старые демки. Пораженная Рита пообещала своим фанатам восстановить и дописать все эти песни.

«Я реально в полном шоке. Как можно так виртуозно про…ть столько хорошей музыки?! Мне и стыдно, и смешно, и грустно одновременно…» — признала звезда.

Так что скоро ждем от Риты новых песен не меньше, чем на альбом.