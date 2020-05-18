Классика вечна: зрители выбрали «самую великую» песню конкурса «Евровидение»

Издание BBC News подвело итоги выбора самой великой песни музыкального конкурса «Евровидение». С огромным отрывом от претендентов первую строчку завоевал шведский коллектив ABBA с композицией Waterloo. Стоит отметить, что голосование проходило среди телезрителей, так что это не просто мнение нескольких экспертов-журналистов. Впрочем, победитель получился довольно ожидаемым.

Напомним, в 1974 году ABBA победила на «Евровидении» с этой композицией, а конкурс проходил в Брайтоне, что в Великобритании. После этого песня Waterloo стала возглавлять хит-парады сразу нескольких стран, а также помогла группе обрести мировую известность и славу.

18 марта 2020 года стало известно об отмене «Евровидения-2020» из-за эпидемии коронавируса. В результате вместо музыкального конкурса состоялось онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), без выбора победителя.