Стартовал семидневный онлайн-фестиваль VK Fest-2020

Зрителей ждет неделя музыки и общения со звездами.

С 15 по 21 мая социальная сеть ВКонтакте проведет онлайн-фестиваль VK Fest. Семь дней подряд пользователям будут доступны трансляции выступлению любимых артистов: музыкантов, комиков, блогеров, звезд телешоу. Всего ожидается почти 70 знаменитостей, среди них Баста, «Мумий Тролль», «Руки Вверх», Тима Белорусских, Ольга Бузова и многие другие.

Трансляции будут проводиться из разных городов. Кроме Москвы и Петербурга, к фестивалю подключатся Тбилиси, Минск, Киев и Рига.

Вечером 15 мая можно будет посмотреть выступления рэпера Feduk, Клавы Коки, Лены Темниковой, Полины Гагариной. 16 числа свое слово возьмут Джиган, Юлианна Караулова, «Дискотека авария», IOWA, Тимати и другие артисты. Полное расписание трансляций смотрите на специальной странице ВКонтакте.

Кроме того, социальная сеть подготовила музыкальные плейлисты к каждому дню фестиваля, основываясь на том, какие звезды выступают в эту дату. Вот ссылки на 15 мая, 16 мая, 17 мая, 18 мая, 19 мая, 20 мая и 21 мая.