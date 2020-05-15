Беременная Кэти Перри выпустила сингл с шестого альбома и снялась обнаженной

15 мая популярная американская певица Кэти Перри выпустила лид-сингл Daisies со своего шестого студийного альбома, который пока еще не вышел. Поклонники 35-летней звезды пришли в восторг: песня оказалась посвящена силе человеческого духа, что очень актуально в период пандемии и порядком надоевшей самоизоляции.

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Вместе с композицией на YouTube появился клип, в котором Кэти запечатлена среди скал, деревьев и цветов (daisies — маргаритки на английском). Певица снялась с округлившимся животом — сейчас она ждет ребенка от голливудского актера Орландо Блума, — что сделало видео мягким и трогательным. Правда, без эпатажа все-таки не обошлось: ближе к концу ролика звезда скидывает с себя одежду и позирует перед камерой полностью обнаженной, прикрывая интимные места руками. Стоит отметить, что многие известные женщины во время беременности заказывают себе обнаженные фотосессии, но Кэти пошла дальше модных тенденций и вставила это в клип.

Напомним, что в мае этого года Кэти Перри и Орландо Блум собирались пожениться, но из-за коронавируса перенесли дату свадьбы на неопределенный срок. Может случиться так, что ребенок звезд родится раньше, чем его отец и мать соединят друг друга узами брака.