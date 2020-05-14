«Совсем юная»: Алсу вспомнила себя на «Евровидении» 20 лет назад

Певица, которой в июне исполнится 37 лет, до сих пор считает выступление на песенном конкурсе одним из самых значимых в карьере.

Алсу с трепетом вспомнила выступление на «Евровидении» 20-летней давности. Напомним, на международном песенном конкурсе в 2000 году 16-летняя артистка завоевала для России серебро. Алсу призналась, что и спустя годы воспринимает исполнение песни на международной арене как одно из самых значимых достижений в карьере.

На личной странице в Instagram исполнительница поделилась архивными кадрами с события. Так, на фотографии юная Алсу в брючном костюме цвета металлик поет в окружении мужской подтанцовки. Стройная фигура артистки подчеркивается укороченным топом на тонких бретелях, открывающим живот.

«Тогда я была совсем юная, до конца не осознавала уровень ответственности и масштабы происходящего! Это большое счастье! Это моя история! Спасибо всем за то, что вы есть со мной все эти годы», — поблагодарила она свою аудиторию.

На сегодняшних выступлениях артистка продолжает исполнять все ту же песню, что и на «Евровидении». Иногда Алсу выходит на «бис» по несколько раз и очень этим гордится.