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Создатели музыкальных хитов «Холодного сердца» сочинили песню для самоизоляции

На этот раз запел снеговик Олаф.

Создатели музыкальных хитов «Холодного сердца» сочинили песню для самоизоляции
Вместо живой встречи с друзьями Олаф написал письмо. Фото: стоп-кадр из клипа I am with You.

Снеговик Олаф из «Холодного сердца» продолжает призывать фанатов Disney оставаться дома. Точнее, это делают создатели мультфильма, демонстрируя, что могут так же творить волшебство анимации, находясь в самоизоляции.

Ранее сотрудники студии выпустили короткий мультик про Олафа и снежинки, который был нарисован, не выходя из дома. Теперь же у снеговика появилась новая песня I am with You («Я с тобой») и клип к ней. Премьеру в соцсетях провела Walt Disney Animation Studios. В ролике мы видим, что Олаф скучает один во дворце, но, чтобы не впадать в тоску, он садится писать письмо своим друзьям. Пока он это делает, на экране мелькают кадры из культовых и современных мультфильмов студии.

Посыл ролика очевиден: оставайтесь дома, напишите друзьям письмо и ждите радостного момента встречи.

Сообщается, что песню написали те же композиторы, что создали хиты Let it Go и Into the Unknown — Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес. Вокальную партию записал актер Джош Гэд, озвучивавший Олафа. Каждый из них работал над проектом у себя дома, подчеркнули в Disney.

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DisneyмультфильмМультфильм "Холодное сердце"новая песняНовости googleновости музыкиОлаф и холодное приключениесамоизоляция
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