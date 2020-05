Создатели музыкальных хитов «Холодного сердца» сочинили песню для самоизоляции

Снеговик Олаф из «Холодного сердца» продолжает призывать фанатов Disney оставаться дома. Точнее, это делают создатели мультфильма, демонстрируя, что могут так же творить волшебство анимации, находясь в самоизоляции.

Ранее сотрудники студии выпустили короткий мультик про Олафа и снежинки, который был нарисован, не выходя из дома. Теперь же у снеговика появилась новая песня I am with You («Я с тобой») и клип к ней. Премьеру в соцсетях провела Walt Disney Animation Studios. В ролике мы видим, что Олаф скучает один во дворце, но, чтобы не впадать в тоску, он садится писать письмо своим друзьям. Пока он это делает, на экране мелькают кадры из культовых и современных мультфильмов студии.

Посыл ролика очевиден: оставайтесь дома, напишите друзьям письмо и ждите радостного момента встречи.

Сообщается, что песню написали те же композиторы, что создали хиты Let it Go и Into the Unknown — Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес. Вокальную партию записал актер Джош Гэд, озвучивавший Олафа. Каждый из них работал над проектом у себя дома, подчеркнули в Disney.