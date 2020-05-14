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«Муз-ТВ» покажет телеконцерты певицы Елки и рэпера Звонкого

Каждую пятницу проект «Live в кайф» предлагает зрителям выступления любимых артистов.

«Муз-ТВ» покажет телеконцерты певицы Елки и рэпера Звонкого
Певица Елка. Фото: Russian Look

Телеканал «Муз-ТВ» продолжает трансляцию своей линейки живых концертов «Live в кайф». 15 мая зрителей ждет выступление сразу двоих популярных исполнителей – певицы Елки и репера Звонкого.

После записи шоу Елка сравнила телеконцерт с камерным выступлением и призналась, что она любит подобный формат.

«Я никогда не откажусь от выступления на маленьких площадках и клубах. Во-первых, потому что туда помещается людей гораздо меньше, чем желающих. Он становится таким немножечко закрытым, немножечко более желанным – получается он для своих», — поделилась певица.

«Акустическое выступление – это круто! Во-первых, потому что любое выступление – это круто, а еще потому что можно сделать классный формат и как-то обыграть такой концерт! Да и площадка просто супер!» — добавил Андрей Звонкий.

«Муз-ТВ»
Концерты «Live в кайф» транслируются по пятницам. Фото: канал «Муз-ТВ».

Добавим, что в каждый такой концерт «Муз-ТВ» обогащает  дополнительными авторскими материалами, в которых зрители могут узнать об истории создания любимых хитов и творческом пути известных исполнителей.

Премьера музыкальных шоу Елки и Звонкого состоится 15 мая в 20:10.

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