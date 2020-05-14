«Муз-ТВ» покажет телеконцерты певицы Елки и рэпера Звонкого

Телеканал «Муз-ТВ» продолжает трансляцию своей линейки живых концертов «Live в кайф». 15 мая зрителей ждет выступление сразу двоих популярных исполнителей – певицы Елки и репера Звонкого.

После записи шоу Елка сравнила телеконцерт с камерным выступлением и призналась, что она любит подобный формат.

«Я никогда не откажусь от выступления на маленьких площадках и клубах. Во-первых, потому что туда помещается людей гораздо меньше, чем желающих. Он становится таким немножечко закрытым, немножечко более желанным – получается он для своих», — поделилась певица.

«Акустическое выступление – это круто! Во-первых, потому что любое выступление – это круто, а еще потому что можно сделать классный формат и как-то обыграть такой концерт! Да и площадка просто супер!» — добавил Андрей Звонкий.