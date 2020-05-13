«Терпеть не могла»: Садальский рассекретил истинное отношение Пугачевой к ее главному хиту

Легендарную песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» знает практически каждый. Впервые появившись на пластинке в 1982 году, она стала хитом на многие десятилетия. Однако, как утверждает актер Станислав Садальский, певица никогда не испытывала к ней даже симпатии.

«Пугачева самую свою знаменитую песню терпеть не могла. На репетициях она ругалась с Вознесенским: текст ей не подходил, музыка казалась примитивной. Тем не менее пластинка оказалась самой продаваемой из всех записанных Аллой. К концу 1983 года тираж «Миллиона роз» достиг 6 000 000 экземпляров», — поведал актер в личном блоге.

По словам народного артиста Грузии, ненависть Пугачевой к собственной песне росла с той же прогрессией, что и народная любовь к ней. Звезда так и не смогла проникнуться чувствами к собственной композиции.

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