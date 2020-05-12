«Вещи нужно называть своими именами»: Бузова выпустила более цензурную версию новой песни

12 мая скандальная певица Ольга Бузова представила поклонникам песню «Скука весна», которая является вариацией ее трека, выпущенного 5 числа, но с несколько другим названием.

«Все то же самое, что я выпускала на прошлой неделе, только добавилась буква «К», — пояснила артистка в «сториз», отметив, что некоторые слушатели посчитали изначальную версию композиции недостаточно пристойной. — Хотя из песни слов не выкинешь, и вещи нужно называть своими именами».

Она поведала поклонникам, что во время записи трека появилась идея сделать более цензурную версию — специально для радиостанций и юных фанатов Бузовой. Музыкальная команда артистки долго думала, с каким же припевом выпустить релиз, но пришла к тому, что слушателям нужны обе вариации. При этом звезда спросила у своих поклонников, какая песня лучше.

Кстати, недавно Ольга запустила танцевальный флешмоб под свой новый хит и стала репостить видео фанатов, успевших оценить первый релиз. И среди последних оказалось немало несовершеннолетних, которых бранное слово в припеве нисколько не смутило.