«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Несколько невероятных песен»: Успенская предупредила о скором выходе хитов

Певица отметила, что записала несколько музыкальных композиций за время самоизоляции.

«Несколько невероятных песен»: Успенская предупредила о скором выходе хитов
Любовь Успенская. Фото:https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/

Любовь Успенская обрадовала своих поклонников. Певица опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что на карантине  времени зря не теряла — и подготовила для своих поклонников новые песни.

«За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время», — написала звезда.

Артистка отметила, что весна — это время, в котором нет места унынию. Популярная шансонье поинтересовалась у подписчиков о том, какая у них самая любимая песня в ее исполнении, как они провели 9 мая и чем планируют заниматься до конца месяца на карантине. Подписчики Успенской не замедлили с ответом.

«Забываю и Небо», «Кабриолет! Будучи подростком я не знала кто ее поёт, но почему-то считала ее своеобразным своим гимном. Хорошая душевная песня с эдаким женским надрывом», «Все песни у вас супер», — откликнулись поклонники.

Тэги

Люба УспенскаяЛюбовь Успенская последние новостиНовости googleновости музыкипеснисамоизоляция
Loading...