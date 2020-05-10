«Несколько невероятных песен»: Успенская предупредила о скором выходе хитов

Любовь Успенская обрадовала своих поклонников. Певица опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что на карантине времени зря не теряла — и подготовила для своих поклонников новые песни.
«За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время», — написала звезда.
Артистка отметила, что весна — это время, в котором нет места унынию. Популярная шансонье поинтересовалась у подписчиков о том, какая у них самая любимая песня в ее исполнении, как они провели 9 мая и чем планируют заниматься до конца месяца на карантине. Подписчики Успенской не замедлили с ответом.
«Забываю и Небо», «Кабриолет! Будучи подростком я не знала кто ее поёт, но почему-то считала ее своеобразным своим гимном. Хорошая душевная песня с эдаким женским надрывом», «Все песни у вас супер», — откликнулись поклонники.