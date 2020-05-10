«Несколько невероятных песен»: Успенская предупредила о скором выходе хитов

Певица отметила, что записала несколько музыкальных композиций за время самоизоляции.

Любовь Успенская обрадовала своих поклонников. Певица опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что на карантине времени зря не теряла — и подготовила для своих поклонников новые песни.

«За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время», — написала звезда.

Артистка отметила, что весна — это время, в котором нет места унынию. Популярная шансонье поинтересовалась у подписчиков о том, какая у них самая любимая песня в ее исполнении, как они провели 9 мая и чем планируют заниматься до конца месяца на карантине. Подписчики Успенской не замедлили с ответом.