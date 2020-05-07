Тимур Родригез сделал микс из песни Натали и популярного западного хита

Известный шоумен Тимур Родригез, который нередко удивляет публику и своим песенным творчеством, поучаствовал в музыкальном челлендже. Актерская команда «Заячий стон» бросила ему вызов: перепеть хит певицы Натали «Ветер с моря дул».

«Зная мои музыкальные предпочтения, они явно хотели меня подставить, — рассказал Родригез своим подписчикам в Instagram. — Я сначала подумал, что у меня нет выхода. А потом я придумал это…»

Это самое оказалось слиянием «Ветер с моря дул» с мегапопулярным западным хитом Beggin, который исполняет рэп-дуэт Madcon. Попутно Тимур вставил в трек речитатив о том, как он возмущен заданной ему песней. Шоумен снял ролик, чтобы проиллюстрировать свою задумку, для которого примерил на себя 17 разных образов.

Да уж, умеет Родригез удивить своими талантами. Недавно артист потряс своих поклонников романтичной песней про карантин. Началось все тоже с веселого видео для соцсетей, но текст Тимура так понравился подписчиком, что он доработал трек до полноценного релиза и выпустил его в интернете.