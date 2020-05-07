Рекордное количество звезд записало новую песню поддержки работающим россиянам

Имеются в виду те, кто трудится в условиях пандемии. В Сети появился клип «Мы работаем для вас».

Звезды российской эстрады записали новую песню в поддержку тех людей, кто трудится во время эпидемии коронавируса, приближая день, когда можно будет сказать, что угроза миновала.

7 мая медийный холдинг «Красный квадрат» опубликовал в сети клип «Мы работаем для вас», в котором приняло участие беспрецедентное количество самоизолированных отечественных певцов. Сидя дома, артисты поблагодарили новой композицией все службы, которые не могут прекратить свою работу даже во время всеобщего карантина. А это не только врачи, силовики, пожарные и водители общественного транспорта — все эти сложные дни в городах трудятся курьеры, таксисты, продавцы продуктов, коммунальщики и даже дворники. Всем им постарались уделить внимание в музыкальном видео.

В записи песни «Мы этот мир» приняли участие Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и другие звезды. Авторами композиции выступили Олег Шаумаров и рэпер ST.

Организаторы отметили, что в данном проекте приняло участие рекордное для России число артистов, находясь в самоизоляции.