Концерт Хора Турецкого «Песни Победы» в 2020 году пройдет онлайн

Из-за карантина в 2020 году проект Хора Турецкого «Песни Победы» впервые пройдет в режиме онлайн. Вокалисты, как и прежде, соберутся, чтобы исполнить песни о мире, подвиге и любви, только слушать их придется в Сети.

Трансляция пройдет в YouTube 7 мая, в 18:00 по Москве.

Пользователи смогут услышать «Бухенвальдский набат», «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы» и другие композиции, которые неразрывно связаны с 9 Мая. Вместе с Хором Турецкого к истории прикоснется и женская арт-группа – Soprano.

«День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл – это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем», – говорит руководитель обоих коллективов Михаил Турецкий.

Добавим, что сразу после трансляции концерта состоится премьерный показ документального фильма «Песни Победы», который расскажет о музыкальном марафоне, который прошел в 2019 году. То мероприятие облетело 12 стран мира, советские военные песни звучали и в Берлине, и в Вашингтоне, и в Пекине. Картина расскажет о ветеранах, живущих за рубежом, и памятных местах Великой Отечественной войны.

Напомним, впервые проект «Песни Победы» состоялся в 2015 году в Москве, на Поклонной горе. Тогда песенная акция собрала рекордные 105 тысяч человек.