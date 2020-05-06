В Новосибирске жена полицейского пишет песни и снимает клипы про АУЕ и воров

На работе супруга, по словам девушки, к ее творчеству относятся с юмором.

Необычный музыкальный релиз из Новосибирска: там 19-летняя девушка решила стать звездой шансона и записала песню про «арестантское единство», «зону» и «мусоров». У артистки под псевдонимом Раскольникова даже вышел клип с видами на СИЗО, полицейским в форме и воровскими звездами на ключицах.

Ну а теперь самое интересное. Как сообщает «КП-Новосибирск», новоиспеченная певица сама учится на юриста, планирует стать дознавателем и является женой стража порядка. Арина Миронова, так зовут девушку, рассказала журналистам, что на ее увлечение шансоном повлияло творчество Михаила Круга. Представители прессы тут же побеспокоились: не уволят ли бравого полицейского за такие песенки от его супруги. Но молодая артистка заверила, что все в порядке.

«За первые сутки клип посмотрели несколько тысяч человек — в том числе супруг и его коллеги по работе в МВД. Пересылали друг другу песню в чатах, в итоге дошло до руководства — но начальники полиции оценили юмор», — говорит Арина.

По словам девушки, сослуживцам мужа клип понравился, ведь в нем заложен посыл про запретную любовь арестантки и полицейского. В дальнейших планах у Мироновой совмещать работу в органах и «криминальное» творчество. Она отмечает, что у нее есть песни не только про воров, но и про стражей порядка. В добавок, она мечтает выпустить альбом, в котором каждая песня будет посвящена отдельной статье Уголовного кодекса. Для просвещения, так сказать.

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Добавим, что вуз, в котором учится Арина, ее стремлений не разделил. 6 мая стало известно, что Сибирский институт управления исключил творческую студентку. Основной причиной стали долги по предметам, которые накопились у девушки, но и ее воровские песни учебное заведение тоже приняло во внимание.