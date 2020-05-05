Победитель «Маски» споет военные песни на праздничном «Квартирнике» канала НТВ

9 мая в 23:00 на канале НТВ покажут музыкальный спецпроект «Белые журавли. Квартирник в День Победы». Очередной вечер у Евгения Маргулиса на этот раз сняли в историческом месте — на «Невском пятачке» в Ленинградской области. Музыкант собрал множество известных артистов, чтобы они исполнили песни военных лет и почтили память тех, кто сражался за Родину.

Зрители услышат «Журавли», «Сыновья уходят в бой», «В землянке» и другие композиции в необычных версиях. В записи программы участвовали Гоша Куценко, Анатолий Цой, группы «Пикник», «Аффинаж» и другие звезды. Кроме своих голосов артисты поделятся и семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной.

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«Борт 115». Первый раз я услышал эту песню, когда мне было семнадцать лет, и тогда я даже представить не мог и по сей день не могу представить, как такие молодые ребята отправлялись в бой, и они понимали, что он может быть последним, что многих из них не останется в живых», — поделился эмоциями Анатолий Цой, победитель проекта «Маска» на НТВ.

И это далеко не единственное откровение, которое услышат от исполнителей зрители «Квартирника» вечером 9 мая.