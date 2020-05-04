На аукцион выставлена ранее неизданная песня Пола Маккартни

Кассета с записью начала 90-ых годов может уйти с молотка за 25 тысяч долларов.

Представьте себе, есть песня участников The Beatles, которую еще никто не слушал. Кассета с ней выставлена на аукцион в Великобритании, сообщает ТАСС.

Речь идет о композиции Angel in Disguise («Ангел во плоти»), которую сочинил Пол Маккартни. Она была записана вместе с Ринго Старром для десятого сольного альбома барабанщика легендарной группы. Однако в итоге трек не вышел на пластинке и так и остался «на полке». Ринго сам забраковал его. Дело было в 1992 году.

Оказалось, что все это время кассета с записью лежала дома у диджея станции «Радио Люксембург» Тони Принса. Спустя почти 30 лет он решил выставить этот раритет на торги. Аукцион запланирован на 19 мая.

На кассете имеются две версии Angel in Disguise: одна «облегченная», с вокалом одного Маккартни, вторая — более полная, со всеми инструментами и голосом Старра. Еще на ленте записана песня Ринго Everyone Wins, которая тоже была отложена музыкантом, но потом вышла на его сборнике. По прогнозам аукционистов, стоимость кассеты может составить 25 тысяч долларов.

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Вместе с ранее неизданной песней Тони Принса продает фотографии участников The Beatles с их автографами и коллекционные фигурки рок-музыкантов.