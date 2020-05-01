«Скорбим все вместе»: бывший солист «Фристайла» Вадим Казаченко высказался после смерти Кирсо

Бывший солист популярной в прошлом музыкальной команды «Фристайл» Вадим Казаченко в Instagram выразил слова соболезнования всем родственникам и друзьям Нины Кирсо, солистки коллектива.

«Ушла из жизни солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Как жаль, что так рано уходят такие таланты. Глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим все вместе. Светлая память». Вадим Казаченко

Отметим, что Нина Кирсо умерла в Полтаве. Именно в этом городе, кстати, родился Вадим Казаченко. Последние два года исполнительница провела в коме. Еще в 2018 году у нее случился инсульт. Все друзья и родственники до последнего верили, что Нина Кирсо придет в себя, однако чуда не случилось.

Вадим Казаченко выступал в составе «Фристайла» с 1989 по 1991 год. Затем у него вышла песня «Больно мне, больно!», ставшая визитной карточкой певца. В 1992 году Вадим Казаченко ушел из «Фристайла» и начал сольную карьеру. В 1993 году вышел его дебютный сольный альбом «Все сначала», у которого в свое время было очень много поклонников.