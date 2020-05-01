«Любовь — это отдельный вирус»: Анна Калашникова выпустила песню «Самоизоляция»

Актриса и певица Анна Калашникова выпустила новую песню «Самоизоляция». 35-летняя артистка рассказала порталу Teleprogramma.pro, что записала этот трек не ради хайпа на волнующей всех и каждого теме, общего с введенным по стране режимом у композиции только название.

«Она не про вирусы, карантин, изоляцию и совершенно не несет никакого негативного настроения. Она не про болезни, а про любовь. Разве только если любовь — это отдельный вирус. В жизни все относительно, но одно остается неизменным — и это то самое чувство, о котором большинство песен в мире», — поделилась Анна.

В этом треке певица попробовала для себя новый стиль, отдавая дань своей жажде экспериментов. Релиз Калашниковой поддержал лейбл Archer Music, известный своей работой с Ольгой Бузовой. Песня уже доступна на всех музыкальных площадках. Артистка надеется, что она поднимет настроение слушателей в эти непростые времена.

Попутно Анна рассказала, что тоже устала сидеть в четырех стенах. Из-за невозможности передвижения вся ее кипучая энергия сейчас уходит в творчество и занятия вокалом, которые звезда проходит онлайн. К сожалению, записывать песни дома она не имеет возможности, поэтому для новой песни все же пришлось поехать на студию. При этом Анна соблюдала все рекомендованные меры безопасности.