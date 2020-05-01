«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Любовь — это отдельный вирус»: Анна Калашникова выпустила песню «Самоизоляция»

Однако новый трек посвящен не домашнему карантину.

«Любовь — это отдельный вирус»: Анна Калашникова выпустила песню «Самоизоляция»
Анна Калашникова старательно развивает эстрадную карьеру. Фото: Global Look Press

Актриса и певица Анна Калашникова выпустила новую песню «Самоизоляция». 35-летняя артистка рассказала порталу Teleprogramma.pro, что записала этот трек не ради хайпа на волнующей всех и каждого теме, общего с введенным по стране режимом у композиции только название.

«Она не про вирусы, карантин, изоляцию и совершенно не несет никакого негативного настроения. Она не про болезни, а про любовь. Разве только если любовь — это отдельный вирус. В жизни все относительно, но одно остается неизменным — и это то самое чувство, о котором большинство песен в мире», — поделилась Анна.

В этом треке певица попробовала для себя новый стиль, отдавая дань своей жажде экспериментов. Релиз Калашниковой поддержал лейбл Archer Music, известный своей работой с Ольгой Бузовой. Песня уже доступна на всех музыкальных площадках. Артистка надеется, что она поднимет настроение слушателей в эти непростые времена.

Попутно Анна рассказала, что тоже устала сидеть в четырех стенах. Из-за невозможности передвижения вся ее кипучая энергия сейчас уходит в творчество и занятия вокалом, которые звезда проходит онлайн. К сожалению, записывать песни дома она не имеет возможности, поэтому для новой песни все же пришлось поехать на студию. При этом Анна соблюдала все рекомендованные меры безопасности.

Тэги

Анна КалашниковаКалашникова новостиновая песняНовости googleновости музыкиПевицасамоизоляция
Loading...