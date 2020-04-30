Стало известно, сколько денег Лобода, Киркоров и Лазарев потеряли из-за пандемии

Пандемия коронавируса изменила планы миллионов человек. Эпидемия не делала исключений и теперь большинство подсчитывает убытки. Среди тех, кто недополучил внушительные суммы оказались российские звезды.

Организатор туров российских артистов Игорь Ковалев рассказал Super во сколько оцениваются сорванные концерты самых топовых артистов. Речь о сотнях миллионов рублей.

«Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год», — комментирует Ковалев.

У Филиппа Киркорова отменился тур по Европе, перенесены шоу в Москве и Санкт-Петербурге — 50 миллионов рублей. Группа Би-2 отменила концерт в Европе и мероприятие в столице — 42 млн рублей. Светлана Лобода потеряла на корпоративах 12 млн рублей, а Сергей Жуков недосчитался 24 млн рублей.

Дима Билан не смог отработать финальную часть тура по России — 9 млн рублей, аналогичный ущерб понес Сергей Лазарев.

«Проблемы у всех. Основная сложность — подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Стараемся убеждать людей не сдавать билеты, артисты найдут возможность выступить в вашем городе», — Игорь Ковалев, организатор концертов.

Коронавирусом успели переболеть многие российские и зарубежные знаменитости. Те, кто справился с болезнью признаются — заболевание протекает очень сложно, пишет сайт argumenti.ru.