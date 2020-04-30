«Изоляция творческому человеку – только на пользу»: продюсер Андрея Губина рассказал, чем занимается певец

Звезда 90-х, «мальчик-бродяга» Андрей Губин отмечает 30 апреля свое 46-летие. Несколько лет назад певец, сводивший с ума своей внешностью и вокалом миллионы россиянок, говорил, что никогда не вернется на сцену, однако, не так давно его планы поменялись.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro продюсер Губина Тарас Ващишин не захотел раскрыть тайну возвращения артиста на сцену, обмолвившись, что они решили не озвучивать ни эту тему, ни дату выхода нового альбома музыканта. «Пока это тайна… Когда создается много шума – это мешает работать» — объяснил продюсер. А вот чем занят певец в самоизоляции, Ващишин рассказал.

«В основном – спортом. Не могу сказать, что ему тяжело сидеть дома. Творческим людям порой, наоборот, хорошо, когда появляется свободное время – можно подумать, что-нибудь посочинять… Так что изоляция творческому человеку – только на пользу, — подчеркнул продюсер. И добавил: «Все в порядке у него».

Напомним, сцену Губин оставил в середине 2000-х по состоянию здоровья. В конце прошлого года его продюсер впервые проанонсировал триумфальный камбэк Губина на сцену, однако позже сам певец это заявление опроверг.