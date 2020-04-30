На смену MBAND: группа «Не говори маме» представила свой новый трек «Вертолеты»

В 2014 году мальчиковая группа MBAND появилась на шоу «Хочу к Меладзе». Трое симпатичных и обаятельных молодых парней быстро завоевали любовь зрителей. Но недавно boyband распался. Один из лидеров коллектива Анатолий Цой победил в шоу «Маска», поэтому не исключено, что он захочет строить сольную карьеру. Тем временем место популярной группы уже готов занять другой коллектив, который создал продюсер Виктор Дробыш.

В марте он представил харизматичных и талантливых парней, который выступают в составе boyband «Не говори маме». Они уже выпустили дебютную песню «Нет 18-ти», которая уже за первые дни набрала тысячи прослушиваний и полюбилась зрителям. Теперь в самоизоляции парни продолжили кропотливо работать и накануне презентовали очередной трек «Вертолеты», который уже многие называют хитом. Похоже, что коллектив Дробыша метит на место недавно распавшегося MBAND. Ребята стремительно набирают популярность.

«Не говори маме» выпустили свой первый трек «Нет 18-ти» в начале марта и вот представили новый — «Вертолеты». Молодые певцы даже написали трек под названием «Пандемия», о чем уже писала пресса. Но главным своим успехом на сегодняшний день группа считает танцевальный трек «Вертолеты». Поклонники восхищаются талантливыми парнями и пророчат им перспективное будущее и славу.

Напомним, что в состав группы вошли четыре участника. Каждый из них успел проявить себя в творчестве. Когда артисты объединились в проект «Не говори маме», они умножили свой потенциал и органично распределились по образам. Так, Даня Данилевский — настоящий романтик, а Ник — харизматичный брюнет, Влада Курасова легко узнать, так как он неформал, а его голос сладкий, как мед. Ну младший Coldi, которому всего 15 лет, кажется, сочетает в себе все качества, включая обаяние.