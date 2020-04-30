Бейонсе записала ремикс на популярную танцевальную песню из TikTok

29 апреля в Сети появилась новая версия популярного трека Megan Thee Stallion — Savage, который невероятно часто используют для создания видео в приложении TikTok. Основная новинка этого ремикса — участие певицы Бейонсе, которая добавила песне целых два куплета.
Авторы трека сообщают, что все доходы с его продажи направляются в помощью городу Хьюстону, на борьбу с распространением инфекции CoViD-19. Дело в том, что для Бейонсе Хьюстон является родным городом, и сама рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Рут Пит, 25 лет) тоже из тех мест.
Напомним, что трек Savage («Дикая») был выпущен в 2020 году и побывал во множестве англоязычных чартах. Популярность ему придал танцевальный флешмоб в TikTok, который запустила пользователь Кеара Уилсон. Ее вирусное видео под эту композицию набрало за пару недель 15,7 миллиона просмотров. Девушка бросила челлендж своим друзьям, через несколько дней вызов приняла и сама исполнительница хита, после чего на «вызов» отреагировали и другие звезды американского шоу-бизнеса.