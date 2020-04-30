Бейонсе записала ремикс на популярную танцевальную песню из TikTok

29 апреля в Сети появилась новая версия популярного трека Megan Thee Stallion — Savage, который невероятно часто используют для создания видео в приложении TikTok. Основная новинка этого ремикса — участие певицы Бейонсе, которая добавила песне целых два куплета.

Авторы трека сообщают, что все доходы с его продажи направляются в помощью городу Хьюстону, на борьбу с распространением инфекции CoViD-19. Дело в том, что для Бейонсе Хьюстон является родным городом, и сама рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Рут Пит, 25 лет) тоже из тех мест.

больше по теме Бейонсе спела песню из мультфильма «Пиноккио», чтобы поддержать врачей Певица вносит свой вклад в борьбу с эпидемией.

Напомним, что трек Savage («Дикая») был выпущен в 2020 году и побывал во множестве англоязычных чартах. Популярность ему придал танцевальный флешмоб в TikTok, который запустила пользователь Кеара Уилсон. Ее вирусное видео под эту композицию набрало за пару недель 15,7 миллиона просмотров. Девушка бросила челлендж своим друзьям, через несколько дней вызов приняла и сама исполнительница хита, после чего на «вызов» отреагировали и другие звезды американского шоу-бизнеса.