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«Муз-ТВ» покажет первый телеконцерт Елены Темниковой

Певица приняла участие в проекте «Live в кайф».

«Муз-ТВ» покажет первый телеконцерт Елены Темниковой
Елена Темникова даст живой концерт на «Муз-ТВ». Фото: Global Look Press

Вечером в воскресенье, 3 мая, телеканал «Муз-ТВ» покажет большой концерт певицы Елены Темниковой. Зрителей ждет живое исполнение хитов «Импульсы», «Вдох», «Бабочки», «Жара», «Давай улетим» и других песен звезды.

«Мне нужно подарить эмоции зрителям за экранами телевизоров. Это тоже важно, это совсем другая работа. Мне нужно искать камеры, смотреть туда, петь туда, первый раз у меня такое…» — сказала Темникова после записи концерта, поблагодарив «Муз-ТВ» за новый опыт.

Шоу организовал проект «Live в кайф», в рамках которого показываются не только живые концерты, но и рассказываются интересные факты о создании популярных песен, о рождении новых трендов в музыке и, конечно же, о самих артистах. Каждую неделю зрителей ждет новый исполнитель и его стопроцентные хиты.

Смотрите премьеру концерта Елены Темниковой на канале «Муз-ТВ» в воскресенье, 3 мая, в 22:30.

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