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Дочери Алсу вместе с мамой сняли клип во время карантина

Как известно, Микелла Абрамова хочет в будущем стать известной певицей.

Дочери Алсу вместе с мамой сняли клип во время карантина
Алсу вместе с дочками сняли клип/http://globallookpress.com/

Дочери певицы Алсу Микелла и Сафина сняли клип на новую песню «Не твоя». Его они презентовали в честь дня рождения Микеллы Абрамовой, которой 29 апреля исполнилось 12 лет. Снимать клип им помогала любимая родительница.

На кадрах можно увидеть, что съемки клипа шли в домашней обстановке. Подписчики Микеллы Абрамовой остались в полном восторге от клипа. Они уверены, что в будущем девушка станет такой же известной, как и ее звездная мама.

На своей страничке в Instagram Микелла Абрамова отметила, что очень любит свой день рождения. В этот день она, как правило, всегда видит всех своих родных и друзей. Правда, из-за коронавируса в этом году день рождения она будет встречать только со своей семьей дома.

«Я не унываю, и главное, чтобы все были здоровы. Вместе с моей мамой и сестрой Сафиной мы в домашних условиях сняли для вас видеоклип на песню «Не твоя». Было очень весело и, надеюсь, вам понравится эта работа».

Микелла Абрамова

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