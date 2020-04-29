Дочери Алсу вместе с мамой сняли клип во время карантина

Дочери певицы Алсу Микелла и Сафина сняли клип на новую песню «Не твоя». Его они презентовали в честь дня рождения Микеллы Абрамовой, которой 29 апреля исполнилось 12 лет. Снимать клип им помогала любимая родительница.

На кадрах можно увидеть, что съемки клипа шли в домашней обстановке. Подписчики Микеллы Абрамовой остались в полном восторге от клипа. Они уверены, что в будущем девушка станет такой же известной, как и ее звездная мама.

На своей страничке в Instagram Микелла Абрамова отметила, что очень любит свой день рождения. В этот день она, как правило, всегда видит всех своих родных и друзей. Правда, из-за коронавируса в этом году день рождения она будет встречать только со своей семьей дома.