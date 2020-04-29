«Небо Лондона»: оставшись без оперы, Хибла Герзмава перепела хит Земфиры

Оперная певица Хибла Герзмава, как и множество артистов, осталась дома в самоизоляции. 28 апреля женщина рассказала своим подписчикам в Instagram, что собиралась улететь в Великобританию, чтобы сыграть семь спектаклей в королевском театре Ковент-Гарден (она исполняет роль Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос»), но из-за пандемии власти Англии отменили все эти постановки.

И вот не имеющая возможности попасть в Лондон физически Хибла Леварсовна устремилась туда душой. Аккомпанируя себе на рояле, она исполнила песню Земфиры «Небо Лондона». Это то, что действительно стоит услышать любой романтичной душе.

Свои восторженные комментарии под роликом певицы оставили Анна Нетребко, Александр Васильев, Лолита, Зара, Екатерина Андреева и другие знаменитости.

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Напомним, 50-летняя Хибла Герзмава является народной артисткой России и Абхазии. Ей покорились не только Ковент-Гарден, но и Метрополитен-опера, а также оперные площадки Вены, Рима, Парижа и других столиц. На ее счету более двадцати ведущих партий во всемирно известных постановках.