Архивное интервью открыло отношение Виктора Цоя к западной музыке

В свет вышла книга-альбом Джоанны Стингрей «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы». Американская певица опубликовала много уникального контента о советских музыкантах, с которыми общалась. Среди него обнаружилось и интервью с Виктором Цоем, сделанное, когда рокеру было 23 года (то есть где-то в 1985-ом). Издание «Собака.ru» перепечатало эту публикацию.

В разговоре со Стингрей Цой говорил про себя, свою семью, заработки, другие советские группы, а также коммерциализацию музыки на Западе.

«Может быть, есть группа, которая только начинает и которая записала хороший альбом, — сказал отечественный рокер, когда его спросили, какие западные исполнители ему нравятся. — Мне интересно, что произойдет дальше с этой группой. Но как только музыкальный бизнес понимает, что на этой группе можно делать деньги, ее покупают, и музыка перестает быть интересной. Мне интересны группы, которые записываются на независимых фирмах. Где они могут делать более или менее то, что они хотят, а не гнаться за коммерческим успехом. Не следовать правилам бизнеса».

Хотя западные правила игры Виктора не прельщали, отечественные он тоже не принимал. Стингрей спросила его, хочет ли «Кино» стать официальной группой в своей стране. Цой ответил, что тогда его коллектив играл бы в прекрасных концертных залах, но зачастую не свою музыку. На такие компромиссы рокер был не согласен, хотя и был недоволен качеством звука на имеющихся у него концертах и записях. Из-за этой позиции на Западе «Кино» считали представителями контркультуры, но сами себя музыканты причисляли к критической части русской культуры.

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Также в интервью Цой сетовал, что не может снимать музыкальные клипы и свободно общаться с западными рок-группами. Последнего Виктор особенно хотел, так как не понимал иностранной логики «играть там, где больше платят». В Союзе, по его словам, в среде рокеров такое было немыслимо.