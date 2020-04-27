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Звездный гость

Дима Билан представил поклонникам нового себя

У популярного певца вышел десятый альбом.

Дима Билан представил поклонникам нового себя
Дима Билан представил слушателям нового себя. Фото: Global Look Press

27 апреля певец Дима Билан радостно сообщил своим фанатам о релизе первой части своего нового альбома «Перезагрузка». 38-летний артист отметил, что это не просто очередная пластинка, а повествование о целом периоде жизни, когда его внутренний мир полностью изменился. Треки уже доступны на музыкальных интернет-площадках.

«Это рассказ из первых уст посредством музыки, многогранный пазл из песен, каждая из которых — это прожитая, знаковая история, — пишет Билан в Instagram. — Это диалог моей души с вами, дорогие слушатели! Предлагаю нам его начать».

Напомним, всего у певца девять студийных альбомов, крайний вышел в 2017 году. После него Дима выпустил еще пяток синглов, и очевидно, что он долго готовился к нынешнему релизу. Кстати, синглы «Океан» и «Полуночное такси» вошли в новую пластинку артиста.

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