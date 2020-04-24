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Звездный гость

Светящиеся грибы и гигантский жук: группа «Мумий тролль» выпустила новый клип

Видеоряд, скорее всего, поставит зрителей в тупик после первого просмотра.

Светящиеся грибы и гигантский жук: группа «Мумий тролль» выпустила новый клип
Кадр из клипа «Лира» музыкального коллектива «Мумий Тролль»

Музыкальный коллектив «Мумий Тролль» внезапно и без предупреждения выпустил новый клип на композицию «Лира». Видеоролик можно смело называть не вполне стандартным, чего стоят только светящиеся грибы и солист Илья Лагутенко в образе жука. Все действие происходит в загадочном лесу, по которому бродят не менее странные существа, своими прикосновениями пробуждающие цветы, упомянутые уже грибы и иные растения. На фоне всего этого феерического разнообразия в отражениях поет рогатый жук. Описать это сложно, просто посмотрите.

По словам Лагутенко, на создание именно такого видеоряда его навела древняя японская традиция под названием Хотаругари. Так называется летний период, когда люди наблюдают за светлячками.

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«Лира»Группа "Мумий Тролль"Илья ЛагутенкоклипНовости googleновости звёздновости музыки
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