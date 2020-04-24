Светящиеся грибы и гигантский жук: группа «Мумий тролль» выпустила новый клип

Музыкальный коллектив «Мумий Тролль» внезапно и без предупреждения выпустил новый клип на композицию «Лира». Видеоролик можно смело называть не вполне стандартным, чего стоят только светящиеся грибы и солист Илья Лагутенко в образе жука. Все действие происходит в загадочном лесу, по которому бродят не менее странные существа, своими прикосновениями пробуждающие цветы, упомянутые уже грибы и иные растения. На фоне всего этого феерического разнообразия в отражениях поет рогатый жук. Описать это сложно, просто посмотрите.

По словам Лагутенко, на создание именно такого видеоряда его навела древняя японская традиция под названием Хотаругари. Так называется летний период, когда люди наблюдают за светлячками.