Группа «Фабрика» примерила образы в стиле ретро для нового клипа

24 апреля в Сети появились новые песня и клип группы «Фабрика» — «Позвони, будь посмелей». Певицы предстали в образе телефонисток 30-х готов, которые своей работой соединяются друг с другом дорогих людей. Но у этих девушек есть личная мелодрама: все трое влюблены в одного мужчину и пытаются дозвониться ему. Роль рокового красавца сыграл модель из Минска Александр Лицкевич.

Слова к этому треку были написаны поэтом Михаилом Гуцериевым еще несколько лет назад, но только сейчас обрели своих исполнителей в лице подопечных Игоря Матвиенко.

«Песня «Позвони, будь посмелей» — это некое пособие, как изменить жизнь, не выходя из дома: набраться смелости и позвонить тому, кого хочется услышать! Взаимоотношения между двумя людьми — тема, которая не исчерпает себя никогда, пока мы существуем», — прокомментировала солистка «Фабрики» Мария Гончарук. «Все люди на земле всегда чего-то ждут: звонка, понимания, взгляда, любви, окончания карантина. И мы поем о том, что всем нам очень близко», — добавила участница коллектива Александра Попова.

Добавим, что в последнее время релизы группы «Фабрика» стали настоящим событием, коллектив выпускает по одной-две песни в год.