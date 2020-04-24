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Дочь Умы Турман выпустила новую песню

Актриса сериала «Очень странные дела» Майя Хоук собирается выпустить свой первый альбом.

Дочь Умы Турман выпустила новую песню
Майя Хоук больше известна, как актриса сериала «Очень странные дела». Фото: globallookpress.com

Дочь Умы Турман, актриса и певица Майя Хоук, выпустила новую песню под названием Coverage. Композиция войдет в дебютный альбом исполнительницы Blush, выход которого намечен на 19 июня.

«Это песня о том, как я трачу так много своего времени и энергии на рассказы других людей, их любовные отношения и боль, но все еще пытаюсь находиться в своих собственных. Пытаюсь оставаться в моей собственной правде, в моих собственных отношениях», — цитирует Майю издание NME.

Напомним, что 21-летняя Хоук известна больше как исполнительница роли Робин Бакли в сериале Netflix «Очень странные дела», а вообще ее карьера началась совсем недавно. Прошлым летом она засветилась в фильме «Однажды в… Голливуде», а также дебютировала как певица, выпустив свои первые синглы Stay Open и To Love A Boy.

Однако в беседе с журналистами девушка отметила, что не собирается начинать полноценную музыкальную карьеру. Речь идет, скорее, о поиске новых способов выражения себя и знакомства с новыми людьми, в данном случае — с музыкантами.

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американская певицаМайя Хоукмузыкановая песняУма Турман
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