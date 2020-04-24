Дочь Умы Турман выпустила новую песню

Дочь Умы Турман, актриса и певица Майя Хоук, выпустила новую песню под названием Coverage. Композиция войдет в дебютный альбом исполнительницы Blush, выход которого намечен на 19 июня.

«Это песня о том, как я трачу так много своего времени и энергии на рассказы других людей, их любовные отношения и боль, но все еще пытаюсь находиться в своих собственных. Пытаюсь оставаться в моей собственной правде, в моих собственных отношениях», — цитирует Майю издание NME.

Напомним, что 21-летняя Хоук известна больше как исполнительница роли Робин Бакли в сериале Netflix «Очень странные дела», а вообще ее карьера началась совсем недавно. Прошлым летом она засветилась в фильме «Однажды в… Голливуде», а также дебютировала как певица, выпустив свои первые синглы Stay Open и To Love A Boy.

Однако в беседе с журналистами девушка отметила, что не собирается начинать полноценную музыкальную карьеру. Речь идет, скорее, о поиске новых способов выражения себя и знакомства с новыми людьми, в данном случае — с музыкантами.